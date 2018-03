Cossato: rifugiato dà in escandescenze

COSSATO - Continuano le intemperanze da parte degli ospiti dei centri d'accoglienza per rifugiati del Biellese. Ieri, mercoledì 14 marzo, un 27enne del Ghana, è rientrato ubriaco nella struttura di Cossato in cui vive. Quando il responsabile gli ha fatto notare la cosa, lui è andato in escandescenze e ha iniziato a prendere a calci delle sedie. Vista l'inutilità dei tentativi fatti per calmarlo, chi era presente si è rivolto ai carabinieri e dopo pochi minuti una pattuglia è giunta sul posto. Alla vista delle divise, il 27enne si è tranquillizzato e nel centro è ritornata la tranquillità.