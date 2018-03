Dorzano: spariti orologi e monili in oro

DORZANO - Hanno atteso che uscisse per accompagnare i figli a scuola e poi sono entrati in azione. Sono i ladri che ieri, mercoledì 14 marzo, hanno fatto irruzione in una casa bi-familiare di Dorzano, abitata da una 42enne e da una donna di 69 anni. Dopo aver messo velocemente tutte le stanze a soqquadro, i soliti ignoti se ne sono andati con alcuni orologi e diversi monili in oro, per un valore non ancora quantificato. A scoprire l'accaduto è stata la 42enne, al suo rientro, a cui non è rimasto altro da fare che richiedere l'intervento dei carabinieri. Ora sono in corso indagini per risalire agli autori del colpo.