BIELLA – Dagli eventi all'aria aperta, al gusto, allo spettacolo. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del weekend biellese.

Gusto

Domenica 18 marzo dalle 10 a Lessona, evento slow dedicato ai grandi vini dell'Alto Piemonte. Un itinerario turistico ed enogastronomico, con auto propria, in visita alle cantine all'ombra della catena del Monte Rosa, degustando vini e assaggiando specialità tipiche del nostro territorio. 50 produttori apriranno le porte agli appassionati per presentare la propria storia e far conoscere le dieci denominazione prestigiose del nostro magnifico territorio: Gattinara, Ghemme, Boca, Bramaterra, Carema, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Lessona, Sizzano. Sullo sfondo di paesaggi mozzafiato, i visitatori potranno andare alla scoperta di cantine magari anche aperte per la prima volta: ad aspettarli decine e decine di etichette, ciascuna raccontata con passione dal proprio produttore. In famiglia, in gruppo, in auto, qualcuno persino in bicicletta, cartina e programma alla mano e bicchiere al collo, ciascuno è libero di organizzare il proprio giro. "I Rossi del Rosa" sono aperti ai soci Slow Food, ma anche a chi non lo è ancora e potrà partecipare e associarsi proprio domenica 18 marzo presso i due punti di partenza previsti: a Lessona presso l'Enoteca Regionale del Biellese e della Serra in Via XI Febbraio 13 a Fontaneto d'Agogna, presso la Sede della condotta Slow Food delle Colline Novaresi / Centro Culturale G. Deledda in piazza Unità d'Italia. Presso le due partenze, sarà possibile presentarsi dalle 10 alle 12, e contestualmente alla registrazione verrà consegnata una tasca con un calice, la mappa con l'indicazione delle cantine e una spilla identificativa. Vi aspetterà alla partenza un gustoso aperitivo (con Il presidio del Macagn a Lessona, con il presidio della Cipolla Bionda di Fontaneto e Cureggio a Fontaneto d'Agogna) e il "collaudo" bicchieri con Nizza DOCG. La giornata di visita alle cantine si chiuderà a Gattinara, presso l'Enoteca del Gattinara in corso Valsesia 112, per un brindisi finale dove dalle ore 19 verrà offerta una degustazione di Risotto al Gattinara, cucinato con il Riso Gigante Vercelli, prossimo presidio Slow Food. Per info e iscrizioni: Telefono 366 5451282, www.cantineanordovest.com, info@cantineanordovest.com.

Musica live

Al Vecchio Mulino di Valdeno, sabato 17 marzo, dalle 22, i Surrealistik Lizard ritornano sulla scena live! dopo alcuni mesi di pausa riprende il divertimento composto da luci suoni e danze a ritmo di psichedelia rock. Brani inediti vecchi e soprattutto nuovi tratti dal secondo album appena stampato, psichedelica interpretazione della nostra visione del rock moderno.

Mostre

Dal 16 marzo a Biella Piazzo, BI-Box Art Space, c/o Palazzo Ferrero, la personale di Luciano Angeleri. «Dedicatissima» è la formula gentile e delicata che l'artista Luciano Angeleri per anni ha pronunciato rivolgendosi a tutte le donne a cui dedicava una sua canzone: un termine assoluto e sgrammaticato ma efficace a sottolineare la sua generosa attenzione al mondo femminile. La donna è la protagonista della sua arte: volti reiterati ma sempre nuovi e con accostamenti di colori forti e inusuali. Nella mostra di BI-BOx l'artista ci sorprende: conferisce tridimensionalità a quei volti e a quei corpi ricorrendo ad un'arte antica, che era stata il suo modus operandi agli esordi della carriera. Sono straordinari lavori in ceramica, dove le linee dei corpi mutano in forme morbide e sinuose. La mostra di Luciano Angeleri parte dalla sede di BI-BOx come mostra centrale, ma si diffonde per la città in varie sedi: Opificiodellarte, via De Agostini 7, Ristorante Edera, via Orfanotrofio 7, Progetto Arredamenti, via Italia 54, Mondovino, via Volpi 5A, Osteria Due Cuori, piazza Cisterna 10. Da venerdì a domenica dalle ore 15 alle 19 oppure su appuntamento.

Cinema di montagna

Sabato 17 marzo, alle 21, al Teatro Regina Margherita di Piedicavallo, per la rassegna Cinema di montagna, la proiezione di «Sorgenti del burro», di Manuele Cecconello (Italia, 2017), 40' - grazie alla gentile concessione e partecipazione del regista; «Tupendeo - One mountain, two stories», di Robert Steiner (Italia, 2016), 26' - 65° Trento Film Festival 2017 - Alp&Ism.

Outdoor

Sabato 17 e domenica 18 marzo a Bielmonte e Cavaglià, Golf Club, Groupe Rossignol Ski & Golf Cup. Si inizierà sabato a Bielmonte quando si disputerà uno slalom gigante seguito dal pranzo in baita e musica. Il giorno successivo l'appuntamento è fissato al Golf Cavaglià per una gara di golf sulla distanza di 18 buche stableford (aperta anche a chi non ha preso parte alla prima giornata) seguita da premiazione e buffet. L'evento è aperto a tutti. Alla due giorni sono invitati a partecipare gli sciatori e i golfisti di ogni livello, lo slalom gigante sarà infatti tracciato per consentire anche ai sciatori meno esperti di giungere tranquillamente al traguardo, mentre la classifica della competizione golfistica sarà stilata sui risultati netti.



Spettacolo

Sabato 17 marzo, alle 21 al Teatro parrocchiale di Biella Chiavazza, la 1^ rassegna teatrale chiavazzese. Omaggio a Pagnone. La Compagnia teatrale I Nuovi Camminanti presenta: «L'amor lè nen pulenta... e gnanca caramele la menta», commedia dialettale in due atti di Anna Bruni.

Ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all'AISM di Biella.

Open day all'Aeroclub

Domenica 18 marzo, dalle 15, appuntamento tra le eliche dei nostri aerei per farvi incuriosire e appassionare al piacere del volo. Durante l'evento, ad entrata libera, potrete visitare le strutture e la pista di decollo, ammirare da vicino la nostra flotta di aerei ed elicotteri e, per chi volesse aderire all'iniziativa, volare in compagnia di un nostro istruttore. Info e conferma prenotazioni: info@aecbiella.com

Ragazzi a teatro

Domenica 18 marzo, alle 16.30 al Teatro Sociale Villani di Biella. Famiglie a teatro. Rassegna promossa e sostenuta dalla Fondazione CRBiella in collaborazione con il progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte. Moztri! Compagnia Luna & Gnac Teatro.