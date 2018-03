Pensionato travolto da un'auto in via Lombardia

BIELLA - Un 72enne di Donato è finito in ospedale, a Ponderano, dopo essere stato travolto da un'auto. Ieri sera, giovedì 15 marzo, intorno alle 20,30 l'uomo stava attraversando via Lombardia, a Biella, quando è stato investito dalla Renault Clio condotta da un pensionato di 80 anni, residente in città, per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri. Subito soccorso, il 72enne è stato trasportato da un'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso per le cure del caso. Vista l'età, i medici hanno poi deciso di trattenerlo per tutta la notte in osservazione. Questo è soltanto l'ultimo di tanti incidenti, almeno uno a settimana dall'inizio dell'anno, che vedono coinvolti anziani al volante. Poco più di un mese fa, a Gaglianico, un pensionato aveva perso il controllo del mezzo, un Suv, era passato sopra alla rotonda spartitraffico e aveva finito la sua corsa in via Cottolengo, a Biella, contro alcune auto parcheggiate