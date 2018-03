Carabinieri: interventi sulla viabilità

BIELLA - Doppio intervento dei carabinieri, nella giornata di ieri, giovedì 15 marzo, lungo le strade biellesi a seguito di problemi alla viabilità. In particolare, a Masserano, era stata segnalata una buca, di discreta profondità, rischiosa per gli utenti della strada. Immediatamente è stato contattato il responsabile della Provincia, che ha disposto l'invio di personale per la messa in sicurezza del tratto viario. Sono state invece ben quattro le auto danneggiate, sempre ieri, questa volta a Strona, in frazione Donno, a seguito di uno smottamento. Le pietre finite in mezzo alla carreggiata, hanno causato problemi ai conducenti di una Seat Ibiza, una Citroen C3, una Ford Mondeo e una Peugeot 207. Tutti, all'arrivo della pattuglia dell'Arma, hanno espresso l'intenzione di rivalersi sul gestore della strada.