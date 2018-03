Anziana borseggiata in via San Giuseppe a Biella

BIELLA - Una pensionata di 81 anni, di Biella, è stata scippata ieri, venerdì 15 marzo, in salita San Giuseppe, nel quartiere Riva di Biella. La donna, intorno alle 15, stava facendo una passeggiata, quando è stata avvicinata da uno sconosciuto, felpa e cappuccio, che le ha strappato la borsa. Un gesto inutile, visto che dentro non c'era nulla. Niente soldi o altro. L'unica nota positiva, è che l'anziana è usciata incoluma dall'aggressione. Aggressione che fa tornare alla mente un paio di episodi avvenuti un paio di anni fa, seguiti dalla Squadra Mobile, e di cui non si è più avuto notizia. Potrebbe essere lo stesso soggetto ad aver agito? E se a distanza di tanto tempo, perchè? Era forse recluso in carcere? Domande a cui gli investigatori dovranno dare una risposta.