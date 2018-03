Incidente in Superstrada, accesso vietato

BIELLA - Grave incidente stradale oggi in Superstrada. Almeno due le persone ricoverate in ospedale. Lo scontro è avvenuto tra un motocarro a tre ruote, che ha perso il controllo, cappottandosi più volte, e andando a scontrarsi con diverse automobili, tra cui una Renault modello Laguna. La strada nel tratto dove è avvenuto l'incidente è invasa da rottami e pezzi di lamiera. I rilievi del caso sono affidati agli uomini della polizia stradale ed ai militari dell'Arma dei carabinieri, ma sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e personale del servizio del 118. L'impatto è avvenuto all'altezza dell'uscita di Chiavazza. Il traffico è stato quindi bloccato in entrambe le direzioni per tutte le operazione di messa in sicurezza e di soccorso, creando inevitabili disagi per gli automobilisti.