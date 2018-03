Dramma in Superstrada: muore un 66enne

BIELLA - È deceduto al Pronto Soccorso, dove era stato ricoverato in condizioni critiche, il 66enne rimasto coinvolto ieri sera, sabato 16 marzo, in un drammatico incidente avvenuto in Superstrada, all'altezza dello svincolo di Chiavazza. L'uomo, intorno alle 19, alla guida di un motocarro a tre ruote, si è scontrato, per cause in via di accertamento da parte della Polizia Stradale, con una Renault Laguna. Il piccolo veicolo, su cui viaggiava anche un passeggero, rimasto incolume, si è cappottato più volte. Soccorso dall'èquipe medica del 118, il 66enne è stato trasportato all'ospedale di Ponderano in condizioni gravissime. Malgrado gli sforzi fatti dai medici, poche ore dopo il ricovero, il suo cuore ha ceduto.