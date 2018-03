Donne litigano violentemente al bar

VALDENGO - Una pattuglia dell'Arma è dovuta intervenire ieri, sabato 16 marzo, in un bar di Valdengo, dove era scoppiato un violento litigio tra due donne, una 38enne residente in paese e una 44enne di Cossato. Pochi minuti prima si erano scontrate con le rispettive auto, un'Opel Astra e una Volkswagen Golf, ed erano entrate nell'esercizio pubblico per compilare il modello Cid. Nel discutere, non solo non erano riuscite a trovare un accordo, ma il diverbio era degenerato a tal punto che la barista aveva dovuto richiedere l'intervento dei carabinieri. Alla vista delle divise gli animi si sono calmati e la modulistica è stata compilata.