BIELLA - Continuano le incursioni dei ladri in Valle Elvo e nel Basso Biellese. In frazione San Michele, a Mongrando, ignoti hanno fatto irruzione in ben tre abitazioni. Da due sono spariti un portafogli con 200 euro, un televisore e una piastra per capelli, mentre nella terza non hanno trovato nulla di valore da rubare. E ancora, a Cavaglià, questa notte, domenica 17 marzo, due persone sono state messe in fuga, prima che riuscissero a entrare in un immobile. Ad accorgersi della loro presenza, i vicini di casa, che non hanno esitato a palesarsi e a dare l'allarme. Su tutti gli episodi ora indagano i carabinieri.