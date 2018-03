Ancora veivoli danneggiati a causa delle buche

BIELLA - Ancora cinque auto danneggiate, lungo le strade biellesi, a causa delle buche apertesi, anche a causa del maltempo. Ieri, sabato 16 marzo, due automobiliste, una di 48 anni e l'altra di 23, entrambe di Biella, sono rimaste in panne con i loro veicoli a Massazza, dopo aver danneggiato una ruota finendo in una fossa profonda almeno dieci centimetri. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono poi intervenuti i cantonieri della Provincia. E ancora a Cerrione, nei pressi del ponte sul fiume Elvo, altre auto sono finite dal carrozziere, sempre per colpa di una buca. Ad avere la peggio sono state tre conducenti, due biellesi e una residente nel Canavese.