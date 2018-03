La gioia di Lucia Azzolina: «Ce l'ho fatta, sono stata eletta»

BIELLA - Lucia Azzolina è stata eletta. La candidata nel Biellese per il Movimento 5 Stelle pare proprio avercela fatta, dopo l'amarezza iniziale, in ragione del conteggio finale di voti, preferenze e relative attribuzioni. Questo il messaggio dopo i conteggi frenetici dei giorni scorsi, apparso poco fa sul suo profilo facebook: «Forse oggi non ci credevo più....eppure ho aperto 30 minuti fa il sito della Corte di Cassazione, come se sentissi qualcosa, forse il richiamo della terra, e per prima ho letto il mio nome...ebbene ce l’abbiamo fatta, non io, ma tutti quelli che hanno sempre creduto in me, che mi hanno sostenuta, stimata, incoraggiata e sopportata. Sono a scuola in questo momento, fino alle 14 circa, all’ITI di Biella e con colleghi e amici festeggiamo. Adesso c’è da rimboccarsi le maniche e lavorare per la scuola, per questo Paese, per Biella e il quadrante. Grazie a tutti». Toni analoghi anche per il consigliere comunale di minoranza a Biella e leader locale del movimento, Giovanni Rinaldi, che sulla rete aveva sempre manifestato dispiacere per la legge elettorale. Azzolina (eletta alla Camera) si aggiunge ad Andrea Delmastro, Gilberto Pichetto, Roberto Pella e Cristina Patelli eletti tra Camera e Senato lo scorso 4 marzo. A bocca asciutta, la sinistra.