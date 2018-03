Successo agli Orsi con l’incredibile finale del Talent Show!  

BIELLA - Al centro commerciale Gli Orsi si è concluso ieri «Gli Orsi Talent Show», il contest che ha permesso ai tanti talenti in gara di esibirsi in entusiasmanti performance live nell’arco di tre weekend consecutivi. Tantissime le famiglie che hanno riempito la galleria commerciale per sostenere il proprio concorrente preferito e per godersi la partecipazione di Rudy Zerbi, conduttore d’eccezione della finalissima, e di Garrison Rochelle, presidente della giuria tecnica. I giurati hanno decretato ieri pomeriggio le tre migliori performances, omaggiate con una targa celebrativa da Rudy Zerbi.



VINCITORE - L’esibizione di AcroPole di Alessandro Mosca Balma ha emozionato tutto il pubblico e si è aggiudicata la targa di prima migliore performance del Talent! La seconda targa è stata consegnata ad Aurora Calabrese, che ha incantato il pubblico con la sua voce. Infine, la terza targa è andata ai TNT, protagonisti di un coinvolgente ballo hip-hop, nel quale si è poi cimentato anche lo stesso Garrison, dando vita ad uno show nello show!

Premiazione (© Diario di Biella)