In Sport Biella bene in coppa Piemonte

BIELLA - Secondo appuntamento stagionale per la squadra di nuoto sincronizzato In Sport Biella: nella seconda tappa di coppa Piemonte andata in scena ieri a Leinì, le ragazze allenate dai tecnici Giorgia Vigna Lasina, Alessia Castelletti, Alessandra Baldo, hanno messo in mostra evidenti progressi. In gara per la squadra ragazze: Cabrino Emma, Barbera Gaia, Minari Matilde, Maffei Giorgia, Favaro Lavinia, Grosso Vittoria. Categoria Junior combinato: Brazzo Valentina, Grosso Vittoria, Pozzo Maddalena, Gaia Purinani, Campra Matilde, Porrino Rebecca, Porrino Martina, Giulia Zalfino. Duo Esordienti B: Degiuli Cecilia, Virginia Durso. Duo Esordienti A: Beatrice Lanzo, Greta Morano. Duo Esordienti A: Sara Fois, Sofia Soldà. Squadra Esordienti A: Fasti Eleonora, Varesano Vittoria, Sara Fois, Morano Greta, Beatrice Lanzo, Sofia Soldà, Varesano Benedetta, Coppa Sophie, Corao Angelica, Manfrè Giada, Porcu Priscilla, Multari Sara, Carlevaro Sofia.

FUTURO - Prossimi appuntamenti il trofeo Algabranchia in programma il 15 aprile alla Rivetti di Biella ed il 22 aprile a Saint Vincent, mentre la terza giornata coppa Piemonte sarà il 29 aprile (programmata Leinì ma probabilmente spostata a Biella o Fossano).