BIELLA - Biellesi indisciplinati alla guida Il 40% non indossa le cintura di sicurezza. Ecco i dati della Polizia di Stato Il 40% degli automobilisti biellesi non indossano le cinture di sicurezza. È un dato allarmante quello che emerge dai dati forniti dalla Polizia di Stato, a seguito dell'operazione "Tispol Seat Belt", avviata nei giorni scorsi su tutto il territorio provinciale in collaborazione con la Polizia Locale di Gaglianico. Su 166 veicoli controllati, ben 67 conducenti non erano in regola con la normativa, in materia di sicurezza, del Codice della Strada. Ovviamente tutti gli automobilisti sono stati sanzionati, anche se l'iniziativa era soprattutto tesa a sensibilizzare sul tema gli utenti della strada. Ma non finisce qui. Alla fine dei servizi, sono stati oltre 300 i punti decurtati dalle patenti. Un fenomeno allarmante quello che emerge. La protezione alla guida, l'evitare di mettersi al volante dopo aver assunto alcol o stupefacenti, e assicurare i bimbi agli appositi seggiolini, che si possono trovare anche a poco prezzo nei negozi dell'usato, per chi è in difficoltà economiche, deve essere sempre una priorità.