Tenta di rubare un martello pneumatico

BIELLA - Un 30enne di Biell, M.F., è stato denunciato dai carabinieri per furto, dopo aver tentato di rubare un martello pneumatico del valore di mille euro. È accaduto ieri, martedì 30 marzo. L'uomo, entrato in un negozio di utensili, della provincia, dopo aver girovagato tra gli scaffali, si è impadronito dell'oggetto. Dopo averlo celato sotto agli abiti, ha tentato di raggiungere l'uscita. I suoi movimenti, però, erano stati notati dal personale e, prima che potesse dileguarsi, è stato bloccato, mentre qualcuno contattava l'112. In pochi minuti una pattuglia dell'Arma è giunta sul posto e ha preso in custodia il soggetto, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittim proprietari.