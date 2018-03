Litigano al bar e mandano in frantumi una vetrina

VIGLIANO - Poteva finire in tragedia ieri, mercoledì 21 marzo, il litigio scoppiato tra due uomini in un bar di via Milano, a Vigliano. Un di loro, infatti, è finito contro la vetrata del locale, mandandola in frantumi, col rischio di ferirsi gravemente. Era primo mattino quando un 32enne e un ragazzo di 22 anni si sono ritovati all'interno dell'esercizio pubblico. Tra loro, nel recente passato, c'erano stati già attriti. E questi rancori sono improvvisamente venuti a galla. Prima sono volate parole grosse, poi il più giovane ha dato una spinta all'altro, mandandolo a sbattere contro la vetrata, che ha ceduto. Solo per un caso, non si è ferito. Nel frattempo, un avventore richiedeva l'intervento dei carabinieri. Quando la pattuglia è giunta in via Milano, gli animi si erano calmati. I due soggetti sono stati identificati e, adesso, dovranno procedere con il risarcimento del danno causato.