Rifugiata del Camerun si lamenta del trattamento...

PETTINENGO - I carabinieri sono intervenuti ieri, mercoledì 21 marzo, nella struttura per rifugiati di Pettinengo, dove una 29enne del Camerun si lamentava per il trattamento che le veniva riservato. A suo dire, era la responsabile ad avercela con lei. In realtà, visto che non riusciva a integrarsi, la dirigente si era già attivata, con la Prefettura, per cercare di farle avere un'altra sistemazione, probabilmente più adeguata alla sua condizione. Purtroppo non è, e non sarà nemmeno l'ultima volta, che si registrano episodi di intolleranza, magari anche giusti, nei centri di accoglienza. Pochi giorni fa la rivolta, a causa del mancato arrivo dei soldi del "poket money", in altre circostanze il problema è il cibo. Inoltre, molti giovani africani non rispettano le regole, bevono e rientrano fuori orario.