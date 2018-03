Lessona: pedone ferito in un incidente

LESSONA - Guarirà in 15 giorni, il 30enne marocchino, di Lessona, rimasto vittima ieri, mercoledì 21 marzo, di un incidente stradale. L'uomo , alle 21, stava percorrendo una strada di frazione Capovilla quando, per cause in via di accertamento, è stato urtato dall'Audi condotta da un 24enne di Cossato, finendo a terra. L'automobilista si è fermato a prestargli soccorso, mentre sul posto giungevano una pattuglia dell'Arma e l'èquipe medica del 118. Rimasto sempre cosciente, il contuso è stato poi trasportato all'ospedale di Ponderano per le cure del caso. Ora toccherà ai carabinieri stabilire le cause dell'accaduto, in attesa delle analisi cliniche su investitore e ferito, tese a escludere un eccessivo consumo di alcol da parte di entrambi.