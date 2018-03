Due atleti del Biella Rugby convocati in Nazionale

BIELLA - Alla fine, il sogno dell’Under 18 Lorenzo Michelini si è avverato e il tecnico della nazionale di categoria l’ha inserito nella lista dei 26 convocati che prenderanno parte all’International Series U18 che si giocherà in Galles dalla fine di marzo all’8 aprile. Prima della partenza per Cardiff, prevista il 28 marzo, la Nazionale si ritroverà in raduno a Parma il 26. «L’International Series è una manifestazione ormai consolidata negli ultimi tre anni a cui partecipano le maggiori nazionali europee - ha dichiarato Mattia Dolcetto - sarà un banco di prova importante per i nostri ragazzi per testare il nostro livello di preparazione». Gli Azzurrini esordiranno a Ystrad Mynach contro l’Irlanda sabato 31 marzo alle 18 ore italiane, per poi affrontare l’Inghilterra all’Arms Park di Cardiff mercoledì 4 aprile alle ore 12. Nell’ultimo turno, mercoledì 8 aprile, l’Italia U18 sfiderà il Galles nuovamente sul campo dell’Arms Park alle ore 14.30.

FEMMINILE - Arianna Toeschi ha ricevuto invece la convocazione in azzurro dal tecnico Andrea di Giandomenico, per partecipare al raduno della selezione Seven Under 18, che si terrà a Parma dal 29 al 31 marzo, in vista dei prossimi Campionati Europei di categoria in programma a Vichy il 28 e 29 aprile.