BIELLA - Una ventina di bambini, e le relative insegnanti, dell'asilo infantile "Istituto Ambrosetti" di Sordevolo hanno fatto visita ai militari dell'Arma dei carabinieri, nella sede del comando provinciale in via Fratelli Rosselli. Per i giovani studenti un'occasione speciale di vedere la caserma e gli spazi operativi dei militari.