Ancora una denuncia per guida in stato di ebbrezza

BIELLA - Ci ha rimesso auto e patente, l'automobilista, residente fuori provincia, incappato l'altra notte in un posto di controllo dei carabinieri, a Biella. Fermato al volante del suo mezzo, intorno all'una, è apparso subito chiaro ai militari che qualcosa in lui non andava. Alito "pesante", eccessiva loquacità e altro ancora, hanno convinto la pattuglia a sottoporlo a test alcolemico, il cui risultato ha dato esito positivo. Il tasso registrato era quasi di quattro volte superiore al consentito. Ora è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente ritirata e l'auto confiscata.