Carabinieri: ladro bloccato a tempo di record

BIELLA - È stato bloccato a tempo di record, dai carabinieri, il ladro che ieri, giovedì 22 marzo, ha rubato il portafogli a un 45enne di Sordevolo, in via Ivrea, a Biella. Si tratta di un 54enne domiciliato in una comunità terapeutica del territorio, M.R., noto da tempo alle Forze dell'Ordine, ora denunciato per furto aggravato. Con una scusa era riuscito ad avvicinarsi alla vittima e, velocemente, gli aveva sfilato l'oggetto dalla tasca dei pantaloni. Quando il derubato se ne era accorto, si era già dileguato. Contattato l'112, una pattuglia è giunta subito sul posto e, avuta la descrizione del ladro, si è messa alla sua ricerca. Pochi minuti, e veniva fermato con ancora addosso la refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario.

VIGLIANO - Non è ancora stato individuato, invece, l'uomo, con una borsa verde, che, sempre ieri, ha rubato del cibo in un supermercato di Vigliano, per poi fuggire in bicicletta.