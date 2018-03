BIELLA - Arresto convalidato nella tarda mattinata di oggi, sabato 24 marzo, per il 20enne di origini moldave bloccato nella notte dalla Polizia. Il giovane, che pare risiedere ad Alessandria da un conoscente, è comparso davanti al giudice Paola Rava che, al termine dell'udienza, ne ha comunque disposto il rilascio. Secondo le prime informazioni, era insieme ad almeno altri due soggetti quando è stato sorpreso da una pattuglia mentre cercava di sottrarre dei pezzi di ricambio da un veicolo, parcheggiato in via Oberdan, a Biella. I complici, all'arrivo dei poliziotti, si sono dati alla fuga, mentre il 20enne, che oggi era assistito dall'avvocato Fabio Giannotta, è stato fermato e portato prima in Questura, per l'identificazione, e poi in carcere. Ulteriori particolari in merito all'episodio verranno resi noti dagli Uffici di via Sant'Eusebio nelle prossime ore.Polizia: bloccato ladro di ricambi per auto