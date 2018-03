BIELLA - Pubblico numeroso e partecipe, sole, campo di casa, vittoria e cinque punti, domenica per Edilnol Brc non poteva essere una giornata migliore (35 a 14). L’incontro con Amatori Capoterra, squadra che aveva arrecato agli Orsi la prima macchia in una stagione immacolata, è stato superato in modo brillante. Le aspettative di un incontro molto fisico, impostato soprattutto sulla potenza del pack di mischia, non sono state disattese.

LE PAROLE - Andrew Douglas, head coach Edilnol Biella Rugby: «Sono davvero molto contento. A livello offensivo ci siamo comportati molto bene e loro non sono mai stati all’altezza. Anche la nostra difesa è stata molto buona e gli errori che ci sono stati sono solo frutto di distrazioni generali. Sono comunque molto orgoglioso degli effetti che ha avuto sugli avversari. I ragazzi si stanno allenando duramente e penso che i risultati comincino a vedersi. Man of the match per me oggi, Daniele Grosso: ottimo al piede, nel gioco e in difesa. Aldo Birchall è un grande! Si capisce perché ha giocato per la Nazionale. E’ un giocatore di grande qualità. I suoi compagni si fidano di lui e sono più tranquilli quando lui è sul campo».

CAMPIONATO - Dagli altri campi. Sabato Amatori Alghero ha sconfitto Bergamo 53-8 e conquistato il bonus offensivo che gli consente di mantenere il primato in classifica, seppur con un solo punto di vantaggio. Nel derby tra Monferrato e Cus Milano, gli universitari hanno avuto decisamente la meglio, uscendo vincitori con bonus dal match che riporta in finale un severo 12-43. Cus Milano si trova ora al secondo posto della classifica appaiata a Edilnol Brc con 66 punti.

CLASSIFICA - Amatori Alghero punti 67; Edilnol Biella Rugby e Cus Milano 66; Monferrato 61; Amatori Capoterra 46; Piacenza 45; Lumezzane 36; Sondrio 25; Lecco 24; Amatori & Union Milano 20; Amatori Novara 16; Bergamo 10.