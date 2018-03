Gaglianico: trovato un sacco con resti animali

GAGLIANICO - Vede un sacco per la spazzatura, di grosse dimensioni, abbandonato vicino alla sua abitazione, si avvicina e ne sente provenire un forte odore di carne in putrefazione. A far scattare l'allarme ieri, domenica 25 marzo, è stato un residente di via della Croce, al confine tra Ponderano e Gaglianico, che ha contattato l'112, evitando di toccare l'oggetto. Sono stati poi i militari dell'Arma ad aprirlo e a trovare dentro i resti, pare, di un capriolo. Sul posto si è portato anche il personale del canile, che oltre al recupero cercherà di accertare con esattezza la specie animale. I resti, se appartenessero davvero a un ungulato selvatico, potrebbero essere stati abbandonati da un cacciatore di frodo.