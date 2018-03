I giovani del Brc si fanno onore a Sanremo

SANREMO - Ottimi risultati quelli conseguiti dalle giovanili Biella Rugby al Torneo Internazionale di Sanremo. Su oltre seicento partecipanti, i nostri piccoli sono riusciti a piazzarsi al sesto posto con la categoria Under 8, perdendo di un solo punto con Grasse (Francia), squadra vincitrice dell’intero torneo, e al nono nella Under 10. La Under 12 ha pareggiato con Imperia, perso con Province dell’Ovest e vinto con Volpiano e Cuneo. Tutti i partecipanti gialloverdi suddivisi per categoria:

UNDER 8 - Balducci, Vineis, Ferrarotti, Vatteroni, La Bua, Ubertino Rosso, Sasso, Grigore, Di Girolamo e Miani. Coach: Elena Cantone, Marco Chabod, Pietro Giordano e Giacomo Protto.

UNDER 10 - Billa, Bocchino, Bottigella, Chiarletti, Coda Zabetta, Coletta, Gariazzo, Grandieri, Koffi Teya, Lacchia, Marutti, Neso, Novais Calil, Parnenzini e Pidello. Coach: Edoardo Barbera, Fabio Gramegna e Sara Roncarolo.

UNDER 12 - Avanzi, Besso, Brederiol, Brusasca, Castello, Cominetto, Crescenzi, De Candia, Grillenzoni, Maggio, Mazza, Mosca, Pagliano, Parlamento, Pavesi, Perotto, Rava e Salussolia.

I ragazzini dell'Under 10 (© Diario di Biella)