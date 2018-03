Portula: anziana viene sbranata da un cane

PORTULA - Una pensionata di Portula, di 87 anni, si trova ricoverata al Cto di Torino, dopo essere stata aggredita da un cane. Il drammatico episodio è avvenuto ieri, lunedì 26 marzo, in frazione Gila. L'anziana, come ogni giorno, si era recata a portare il cibo a due animali, nel capannone di un 52enne. Uno di loro, seppure legato alla catena, si è scagliato contro di lei, facendola cadere a terra e cercando di sbranarla. Le urla disperate della 87enne hanno richiamato i residenti della zona. Qualcuno è riuscita a metterla in salvo, mentre altri richiedevano l'intervento del 118. All'arrivo dell'èquipe medica la situazione è apparsa inizialmente disperata, tanto che è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Stabilizzata, l'anziana è stata trasportata a Torino, e ricoverata inizialmente in prognosi riservata. Con il passare delle ore, le sue condizioni sono migliorate. Guarirà, dalle ultime notizie, in 60 giorni, a causa delle fratture riportate a braccia e gambe. Il cane è stato affidato al canile di Cossato