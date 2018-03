Ubriaco si schianta con l'auto

SALUSSOLA - I vigili del fuoco sono intervenuti, nella giornata di ieri, lunedì 26 marzo, a Salussola, per soccorrere un automobilista vittima di un incidente. L'uomo, C.B., 47 anni, residente in paese, al volante di una Fiat Punto, aveva perso il controllo del mezzo finendo contro un muro, e rimanendo incastrato tra le lamiere dell'auto. Soccorso e trasportato all'ospedale di Ponderano, per le cure del caso, si è scoperto il perchè dello schianto. Si era messo alla guida dopo aver ecceduto nel bere. Solo per un caso, non si è scontrato con un altro veicolo. Adesso è stato denunciato dai carabinieri e la patente gli è stata ritirata.