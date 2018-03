Sanzionato il titolare di una sala giochi

BIELLA - Il titolare di una sala giochi, di Biella, rischia una sanzione di 1500 euro per non aver osservato la regolamentazione in merito agli orari di accensione e spegnimento delle slot machine. A seguito di un controllo effettuato dalla Sezione Amministrativa della Questura, che ha previsto anche diversi servizi di appostamento, è emerso che qualcosa nel locale non funzionava. Nelle tre fasce giornaliere proibite, ovvero dalle 7 alle 9, dalle 12 alle 16 e dalle 23 all'una di notte, gli apparecchi funzionavano. A sorpresa è scattato così il controllo. Gli agenti sono entrati nella sala giochi e individuato tre soggetti, in seguito identificati, mentre erano davanti alle "macchinette" in funzione, ovviamente in orario proibito. Da qui, la sanzione.