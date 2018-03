Campore: centauro minorenne coinvolto in un incidente

VIGLIANO - Un17enne residente a Vigliano, di origini romene, è finito in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto a Campore. Il ragazzino in sella a una moto, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con il veicolo condotto da un ventenne di Valle San Nicolao. Nello schianto, il serbatorio della due ruote è andato in pezzi e il carburante è fuoriuscito, incendiandosi. Sono stati attimi di paura, prima che le fiamme venissero spente con un estintore. Il 17enne, soccorso dall'èquipe medica del 118, è stato in seguito trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.