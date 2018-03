Addio al commerciante Alberto Negro

BIELLA - Mondo del commercio, ma non solo, in lutto, per la morte di Andrea Negro. L'uomo aveva 48 anni, era residente a Pollone ma era titolare di un rinomato negozio di arredamento e oggetti per la casa e design tra via Italia e via Dante. L'uomo è deceduto in ospedale, dove è stato ricoverato qualche giorno fa. Lascia nel dolore la moglie Alessandra Ferro e i figli Valeria, Paola e Giovanni. Il rosario sarà recitato venerdì 30 (alle 19) nella chiesa parrocchiale di Pollone. I funerali invece saranno celebrati sabato 31 marzo (alle 10) in Duomo a Biella.