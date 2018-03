Sandigliano: automobilista perde il controllo del mezzo

SANDIGLIANO - Una squadra dei vigili del fuoco sta intervenendo, adesso, a Sandigliano, per un incidente stradale che ha coinvolto un automobilista. Dalle prime, quanto sommarie, informazioni, sembra che l'uomo abbia perso il controllo del veicolo e sia finito fuori strada, rimanendo incastrato tra le lamiere del veicolo. Cosciente, è stato estratto e trasportato da un mezzo del118 all'ospedale di Ponderano. Le sue condizioni non sarebbero gravi, seppure il condizionale, in queste fasi, è d'obbligo. Seguiranno aggiornamenti.