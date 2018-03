BIELLA - Si svolgerà martedì 10 aprile (ore 21) al Teatro Sociale lo spettacolo del comico Paolo Cevoli dedicato alla Bibbia. «La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli»: questo il titolo dello spettacolo che oltre a Cevoli vedrà in scena le cantanti Daniela Galli, Silvia Donati, Cristina Montanari con gli arrangiamenti musicali di Davide Belviso e la regia Daniele Sala. La Bibbia. Il Libro dei Libri. Il Best Seller dei best sellers. Da tutti conosciuto anche se forse non da tutti letto. Ma sicuramente, anche quelli che non l’hanno mai sfogliato, hanno qualche nozione di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè e l’arca ecc…Paolo Cevoli vuole rileggere queste storie come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il «capocomico» che si vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico dell’universo. Dio è il «Primo Attore» che convoca come interpreti i grandi personaggi della Bibbia. Per far avvicinare il pubblico allo spettacolo nella Sala Convegni Fondazione Cassa di Risparmio di Biella alle ore 18 con ingresso gratuito si terrà un incontro con il popolare attore comico.