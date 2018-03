In arrivo le bollette Tarip, caos per il pagamento

BIELLA - Sono in arrivo in questi giorni alle oltre 25 mila utenze della città le bollette della Tarip con la prima rata, che comprende il saldo del 2017 e l'acconto del 2018. Seab, che le ha emesse, e il Comune di Biella ricordano che è possibile effettuare il pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della bolletta, senza incorrere in sanzioni o sovrapprezzi, come ricordato sulla bolletta stessa, anche se la data di scadenza è antecedente. «Non è quindi necessario - spiega l'assessore all'ambiente Diego Presa - affrettarsi per rispettare il termine del 31 marzo».