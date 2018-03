Palasport inagibile, rinviata la partita dell'Eurotrend a Roma

BIELLA - Il settore agonistico FIP, vista la comunicazione ricevuta dal dipartimento dello sport di Roma Capitale, ha reso noto che, per motivi di impraticabilità del Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro (causa infiltrazioni d’acqua all’interno dell’impianto sportivo), la gara della 27esima giornata di Serie A2 Old Wild West tra Virtus Roma ed Eurotrend Biella in programma domani, sabato 31 marzo, è rinviata a data da destinarsi. La squadra era partita in mattinata, direzione Roma, e sta già rientrando in città. Domani i rossoblù si alleneranno all'HYPE Forum e inizieranno a preparare quindi il prossimo incontro di campionato: Ferguson e compagni torneranno in campo domenica 8 aprile alle ore 18, in casa, contro la Novipiù Casale Monferrato.