Ladri seriali: due in manette

VERRONE - Tentativo di furto bloccato dai carabinieri, oggi. E' avvenuto in via della Barazza, nella sede degli Alpini. A chiamare gli uomini in divisa, personale di un istituto di vigilanza, in transito nella zona e subito accortosi dei movimenti sospetti di due individuai. Quando i militari sono arrivati sul posto, i malviventi avevano forzato una delle porte d'ingresso della sede delle penne nere, rubacchiando qualche spicciolo poi restituito. I due malviventi sono quindi stati arrestati dagli uomini in divisa. All'interno dell'auto i carabinieri hanno trovato una quarantina di computer portatili, una chitarra ed una tastiere musicale elettronica, quasi certamente sottratti in una scuola del Vercellese qualche ora prima. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e quindi messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.