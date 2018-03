Biella: a fuoco due vetture in via Delleani

BIELLA - Due auto sono andate distrutte dalle fiamme questa notte, sabato 31 marzo, a seguito di un incidente. È accaduto in via Delleani, a Biella. Una donna, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del suo veicolo, finendo contro un'altra vettura in sosta. Per effetto dell'urto, uno dei serbatoi ha sversato il contenuto ed è partito il rogo. Sono stati attimi drammatici. L'automobilista, seppure presa dal panico, è riuscita a scappare, rimanendo incolume, mentre qualcuno contattava i vigili del fuoco. Pochi minuti, e una squadra del Comando provinciale di via Santa Barbara era sul posto, in tempo per evitare che l'incendio si propagasse ulteriormente.