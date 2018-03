Masserano: ancora una truffa on line

MASSERANO - Ennesima truffa on line ed ennesima denunca, da parte dei carabinieri. Questa volta a finire nei guai, e non è la prima volta, visto che entrambi i soggetti hanno precedenti specifici, sono stati un 56enne di Terni, e un 53enne di Pescara. Avevano messo in vendita, in rete, una stufa a pellet, del valore di 650 euro. A cadere nella trappola una donna di Masserano, che ha fatto un bonifico a loro favore. L'oggetto, però, non è mai stato inviato a destinazione e i soggetti si sono resi irreperibili. A quel punto la vittima del raggiro si è rivolta ai carabinieri, che sono riusciti a risalire ai truffatori, ora indagati.