Ruba generi alimentati per 32 euro

BIELLA - Un 46enne residente nel Biellese è stato denunciato ieri, venerdì 30 marzo, dai carabinieri per tentato furto. Entrato in un supermercato, della città, ha cercato di rubare ben 32 euro di generi alimentari. Bloccato prima che oltrepassasse le casse, è stato in seguito consegnato nelle mani di una pattuglia dell'Arma.

DIETRO LE SBARRE - E sempre i carabinieri, hanno eseguito un ordine di carcerazione cautelare, nei confronti di una 31enne, di Zubiena, accusata di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Ora dovrà restare per un paio di mesi in carcere, al Biliemme di Vercelli.