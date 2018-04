Giovane derubato della sua auto

BIELLA - Va al bar, lascia le chiavi inserite nel quadro comando dell'auto e quando esce la sua Fiat Panda, di colore rosso, è sparita. Vittima del furto un 23enne di Dorzano, che ha presentato denuncia ai carabinieri. Il giovane, come sempre, era entrato nel locale pubblico ieri, sabato 31 marzo, per una consumazione veloce. Pochi minuti, che sono bastati al ladro per mettere a segno il colpo. Adesso, il veicolo è stato inserito nella banca dati delle forze dell'ordine, con targa e quant'altro. Non è escluso che, nelle prossime ore, possa venire individuato.