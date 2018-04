Gaglianico: donna finisce in ospedale

GAGLIANICO - Una 38enne è rimasta lievemente ferito in uno tamponamento avvenuto, per cause in via di accertamento, a Gaglianico. A scontrarsi sono state la Yundai condotta da un 73enne di Cavaglià, la Ford Fiesta di un ragazzo di 25 anni, di Biella, e la Citroen C3 della donna, residente in paese, rimasta infortunata. Soccorsa da un'ambulanza del 118, le sue condizioni non sono gravi. Medicata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ponderano, ha già potuto fare rientro a casa. Gli altri automobilisti sono rimasti incolumi.