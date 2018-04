Annullato il raduno giovanile diocesano

MUZZANO - E' stato annullato il tradizionale raduno diocesano, programmato per domani. L'evento che ogni anno raccoglie migliaia di ragazzi e di ragazze provenienti da tutte le parrocchie del Biellese, è stato annullato per le avverse previsioni del tempo, che già da questa sera prevedono pioggia. Alle belle giornate di Pasqua e di Pasquetta, infatti, dovrebbero fare seguito momenti di pioggia. E così l'appuntamento nelle strutture dei salesiani del paese, in Valle Elvo, è stato annullato. La nuova data dell'appuntamento a cui ogni anno partecipa anche il vescono, oltre a migliaia di giovani, non è stata ancora stabilita. Anzi. Non è escluso che l'evento, per ragioni logistiche, per quest'anno, non venga recuperato.