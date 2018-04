Pasquetta movimentata per i vigili del fuoco

BIELLA - Giorno di Pasquetta movimentato per i vigili del fuoco di Biella che, oltre a coprire il territorio, sono intervenuti fino a Bollengo per un motociclista finito in un dirupo. Il centauro, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è stato "proiettato" nel bosco. Del recupero se nè occupata la squadra Saf che, dopo aver imbragato il ferito, lo ha riportato in strada e affidato alle cure dell'èquipe medica del 118. E sempre i pompieri, in via Gorei, a Biella, hanno salvato una donna rimasta bloccata in casa. Scivolata a terra, non riusciva più a rialzarsi. Allarme incendio, invece, in un'abitazione di Nucleo Chiappara a Salussola, dove un passante aveva visto uscire un denso fumo. Nessun rogo, fortunatamente, ma solo una pentola piena d'olio dimenticata sul fornello acceso della cucina, che ha preso fuoco. Fuga di gas, poi, in via Poma a Miagliano, da un contatore. Dopo la messa in sicurezza, la squadra si è sganciata lasciando la riparazione del guasto ai tecnici. E in ultimo, ascensore bloccato in via Bertodano, in città, con all'interno una persona