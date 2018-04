L'Eurotrend si prepara per la super-sfida contro la capolista Casale

BIELLA - La stagione di Serie A2 Old Wild West entra nel vivo, ogni incontro è quasi una finale, tanti i traguardi ancora da raggiungere, a portata di mano, per molte protagoniste del girone Ovest. L'Eurotrend Biella lotta per assicurarsi uno dei primi quattro pass validi per accedere ai Playoff con il fattore campo a favore.

LA SFIDA - I rossoblù, reduci da un weekend di riposo obbligato (causa il rinvio della sfida sul campo - impraticabile - della Virtus Roma), si preparano ad affrontare un'intensa settimana di allenamenti e carica di emozioni, che culminerà domenica sera all'HYPE Forum (ore 18) nel confronto tutto piemontese e dalle sfumature rossoblù con la capolista, la Novipiù Casale Monferrato. Il derbissimo in casa è dal suo esordio in Serie A, nella stagione 2011/2012, il match più sentito della stagione biellese. È da tradizione acceso sugli spalti dal calore di migliaia di tifosi e appassionati, un big match, ormai un classico consegnato alla storia, da vivere e vincere tutti insieme.