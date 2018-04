Soccorso alpino: salvati due escursionisti

BIELLA - Due escursionisti, impegnati alla ferrata Nito Staich, sul monte Tovo, sono stati recuperati nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 aprile, dagli uomini del Soccorso Alpino, dopo essere rimasti bloccati in parete. Partiti al mattino, vista la bella giornata di sole, hanno iniziato la salita. Non avevano però fatti i conti con la neve. Il freddo che si sta prolungando, ha impedito il completo scioglimento delle placche, che hanno finito per fermare i due appassionati. Non essendo più in grado di salire e nemmeno di scendere, temendo di scivolare, sono riusciti comunque a chiedere aiuto. È partita così una squadra di volontari che, dopo averli messi in sicurezza, li ha portati fino a valle. E in questa primavera che tarda ad arrivare, la montagna può essere altamente rischiosa. Oltre ad avere sempre una corretta attrezzatura, il consiglio è quello di informarsi prima sulle condizioni del tracciato che si vuole affontare.