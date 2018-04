Due veicoli danneggiati da una mandria di mucche

BIELLA - Due veicoli sono rimasti danneggiati ieri, lunedì 2 aprile, da una mandria di mucche. È accaduto a Ponderano. Due quarantenni, residenti in paese, una al volante di una Volkswagen Golf e l'altra di una Citroen C3, stavano transitando lungo una via laterale quando si sono trovate davanti gli animali. Questi ultimi, forse spaventati, hanno fatto un movimento brusco, colpendo i veicoli. Ma non finisce qui. Il pastore, un 34enne di Pralungo, a detta delle donne, si sarebbe rifiutato di dare i suoi dati personali, per il risarcimento del danno. A riportare la tranquillità tra le parti coinvolte, ci hanno poi pensato i carabinieri.

BASSO BIELLESE - E a Salussola, in località Brianco, un'automobilista di 48 anni, di Biella, ha investito un cinghiale con la sua Renault Twingo. L'animale è poi fuggito nei boschi.