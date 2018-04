Mottalciata: tentato furto alla Unimetal

MOTTALCIATA - Tentato furto questa notte, martedì 3 aprile, alla Unimetal di Mottalciata, che si occupa di lavorazioni in lamiera per coperture. Era circa l'una quando un residente di via Martiri della Libertà, strada dove si trova l'azienda, ha sentito suonare il sistema di allarme. Affacciatosi alla finestra, ha visto una decina di persone salire su un paio di auto e fuggire a gran velocità. Immediatamente ha contattato l'112 e in pochi minuti sul posto è giunta una pattuglia dell'Arma.

INDAGINI - Dai primi accertamenti, effettuati dai carabinieri, è emerso che i ladri erano riusciti a penetrare nell'edificio forzando una finestra. Una volta dentro, avevano fatto scattare il sistema di sicurezza sonoro, che li aveva messi in fuga. È facile immaginare che si tratti di na banda specializzata nel furto di materiale metallico e che, magari, fosse anche a caccia di rame.