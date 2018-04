Addio a Franco Mosca

SANDIGLIANO - Mondo dell'imprenditoria biellese in lutto per la morte di Franco Mosca, fondatore della Nuovi Investimenti ed ex proprietario di Cascina Casazza a Sandigliano. L'uomo aveva 70 anni ed è deceduto oggi.

LUTTO - Lascia la moglie Maria Gabriella, i figli Alberto, Stefania e Maria Elena. Mercoledì, alle 20, nella chiesa parrocchiale verrà recitato il rosario. I funerali invece saranno celebrati, giovedì alle 15,30. L'imprenditore era conosciuto e stimato in tutto il Biellese. La sua carriera era iniziata in Banca Sella. Poi aveva scelto per la strada dell'imprenditoria.