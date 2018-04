Giovane nei guai per la sottrazione di bevande

BIELLA - Potrebbe venire denunciato nelle prossime ore per rapina, il 22enne di Valdengo, Z.S., pregiudicato e noto per il suo comportamento violento, che ieri, martedì 3 aprile, ha sottratto merce in un supermercato. Entrato nel pomeriggio, "armato" di un capiente zaino, lo ha riempito con vari prodotti, tra cui diverse bevande. Poi, ha cercato di oltrepassare le casse. Il personale, a quel punto, ha fatto intervenire la guardia giurata, per bloccarlo. Il giovane ha avuto una reazione violenta. Ha strattonato il vigilantes e alla fine è riuscito a fuggire, allontanandosi in auto. Le riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di identificarlo e, in base all'eventuale querela che verrà sporta da guardia giurata e responsabile del supermercato, di indagarlo nelle prossime ore per rapina.